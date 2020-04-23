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Uzungöl beyaza büründü

Uzungöl beyaza büründü
Uzungöl beyaza büründü

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgede etkili olan soğuk hava ile birlikte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl görülmeye değer manzaralar ortaya koydu. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, Uzungöl'ün Koran virüs salgını nedeniyle en sessiz günlerini yaşadığını belirterek, “Karadeniz Bölgesi'nin turizmde en önemli destinasyonlarından Uzungöl'de 23 Nisan 2020'de kar yağdı.

Baharı beklerken kış geldi. Korona virüs nedeniyle yaşadığımız bu sessizliği birde bu kar eklenince değişik bir hal aldı. Ama Uzungöl bu haliyle de güzel ama hiç kimse yok. Uzungöl belki de en sessiz en sakin günlerini yaşıyor” ifadelerini kullandı.

Kemal Çuman
 

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