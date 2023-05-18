Uzungöl çamurdan arındı, eski görünümüne yeniden kavuştu

Bölgede geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun yağmur ve yaylalardaki karların erimesi sonucu Haldizen Deresi'nin getirdiği çamurlu sular, Uzungöl'e ulaşırken, çamurlu sular gölün rengini maviden çamur rengi olan kahverengiye dönüştürmüştü. Uzugöl'e gelen ziyaretçiler gölün rengi karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, göl birkaç gündür havaların açması ile birlikte tekrar eski mavi görünümüne büründü. O anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Abdullah Özen

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