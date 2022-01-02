Uzungöl'ün büyük bölümü buz tuttu

Bölgede etkili olan soğuk hava Uzungöl'de de etkisini gösterdi. Doğayla baş başa yeni yılın ilk günlerini kalabalıktan uzak sakin bir gün geçirmek için Uzungöl'e gelen hafta sonu ziyaretçileri, buz tutmuş gölü görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, attıkları taşlarla buzun kalınlığını ölçerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Uzungöl'de ördekler buzun üzerinde yürüyerek renkli görüntüler oluştururken, tatilciler Uzungöl'ün her mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirttiler.

Gökmen Şahin

