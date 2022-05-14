Uzunköprü'de elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 59 ACF 365 plakalı motosiklet, otomobilin sıkıştırması nedeniyle elektrik direğine çarparak yola savruldu. Yere savrulması İle sürücüsü R.B yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü R.B olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırdı. Öte yandan kazaya neden olmasına neden olan araç ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazayla ilgili Soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ

