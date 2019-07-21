İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Uzunköprü'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Keşan yolu üzeri 2. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinde seyir halinde olan 22 DN 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunköprü eski Meslek Yüksek Okulunun duvarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 2 kadın 2 erkek ve 2 bebek olmak üzere toplam 6 kişi'den 3'ü hayatını kaybetti. Araçtan çıkarılan yaralılardan birinin durumu ağır olduğu, diğer 2 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi. 

Kaza sonrasında Keşan-Uzunköprü kara yolu kontrollü olarak geçişe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  

Sercan Ülgen

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.