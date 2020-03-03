V-DM şirket CEO'su Bigutay Deligöz, 35 ülkeye elmas uç ihraç ediyor

Aşınmaya karşı gösterdiği direnç ile birçok sanayi kolunda üretimin önemli bir parçası olan elmas uçlar, otomotiv başta olmak üzere birçok ağır sanayi kolunda kullanılıyor. Elmas uçlara talebi gören girişimci şirket V-DM Teknik Malzeme, 1997 yılından beri sektöre ağırlık veriyor. Bigutay Deligöz ile birlikte atılım yapan firma bugün 35 ülkeye elmas uç gönderiyor. Firmanın iş ortakları arasında Boeing, Porsche ve Bentley gibi dev markalar bulunuyor.

Firmanın faaliyetleri ile ilgili konuşan Bigutay Deligöz; “Lüks otomotiv ve uçak sanayisinde önemli bir konumdayız. Bentley otomobillerinin alt düzeneklerinde V-DM tarafından üretilen elmas uçlar kullanılıyor. Yine Porsche araçların direksiyon ve aksesuarlarına özel kaplama elmas uçlarımız tercih ediliyor. Boeing uçaklarında da benzer durumu görebiliriz” diyor.

Bigutay Deligöz yönetiminde üretim bandını genişleten V-Dm Teknik Malzeme, Almanya'da açtığı ofis ile dünya sanayisine hitap ediyor. 35 ülke ile iş bağlantısı olan marka, dünyanın lider elmas uç markalarının satışını da üstleniyor. Özellikle Alman otomotiv devleri ile bu devlere üretim yapan yan firmalara yoğun parça gönderimi yapan V-DM, Ortadoğu ülkelerindeki birçok yatırımcıya da elmas uç gönderiyor.

V-DM Teknik Malzeme'nin yatırımlarını değerlendiren Bigutay Deligöz; “Elmas uçların yanında diğer dayanıklı üretim malzemeleri hakkında yatırım planımızı yakında devreye sokacaklarını, Güney Kore'de ürettikleri ürünlerle dünya devlerine meydan okuduklarını, Sangeo ve BGT Plus markalarının sektörün iddialı markaları arasındaki yerini aldığını ve bunu fırsata çevirmek istediklerini” belirtiyor.

Şirketin ikinci genel müdürü olan ve başa geçtiği günden sonra girişimci ruhu ile V-DM Teknik Malzeme firmasını Türkiye'nin saygın markaları arasında sokan Bigutay Deligöz, ekibine oldukça güveniyor. Başarılı bir ekip kuran V-DM, tüm operasyonlarını 60 personeli ile birlikte yürütüyor. Hedefinin sektör liderliği olduğunu ifade eden genç CEO, bunun için yatırımlardan geri durmayacaklarını ve ürünlerini büyük bir hızla genişleteceklerini belirterek sektörde iddialı olduğunu gösteriyor.

