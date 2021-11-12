Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde dün, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset gördü. Vatandaş hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi çıkardı. İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazından bıçaklanıp, ayağına taş bağlanıp, suluma kanılana atılarak öldürüldüğü belirlendi.

Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için yaptığı çalışmada şahsın Ali E. isimli genç olduğunu belirledi. İddiaya göre polis cinayeti kimin işlediğini araştırdığında genci babası Mehmet E.'nin öldürdüğünü, daha sonra da annesi Adle E., üvey annesi Rukiye A. ve damadın cesedi yok etmek için yardım ettiğini belirledi.

Polis zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

