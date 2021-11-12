Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine balı Yalmanlı Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalında köprüden geçen bir kişi, çuval içinde ceset görüp hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler cesedin çıkartılması için sualtı polisine haber verdi. Sualtı polisi kanal içindeki çuvalda bulunan cesedi karaya çıkardı.

İlk incelemede şahsın erkek olduğu, boğazından bıçaklanıp, ayağına taş bağlanıp, sulama kanalına atılarak öldürüldüğü belirlendi. Polis üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismini belirlemek için parmak izi çalışması başlatırken, bir taraftan da kayıp başvurularını incelendi ceset ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Tek bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenen şahsın kimliği belirlenmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin yaş aralığındaki kayıp yakınlarını tek tek çağırdı. Ancak ekipler ölen gencin kayıp şahıslar arasında olmadığını belirledi.

Bu arada polisin aldığı parmak izi 25 yaşındaki Ali E. isimli bir genç ile örtüştü. Gencin uyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu öne sürüldü.

Cinayet dedektifleri bunun üzerine Ali E.'nin evine giderek özel okulda matematik öğretmeni olan baba Mehmet E. ile annesi Adle E. adli tıp kurumu morguna götürdü. Anne ve baba öldürülen gencin kendi çocukları olduğunu belirledi.

Polis bunun üzerine katili bulmak için çalışmayı derinleştirdi. Polis anne ve babayı teşhisin ardından emniyete götürdü. Ayrı ayrı ifadesi alınan baba ve annenin çelişkili ifade vermesi ve oğulları için kayıp başvurusunda bulunmamasından dolayı şüpheleri üzerine çekti.

Polis yaptığı çapraz sorguda Ali E.'yi babasının, uyuşturucu bağımlısı olduğu için yaşadığı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü belirledi.

Ayrıca baba oğlunu öldükten sonra annesi Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve damatlarının babaya yardım ettiğini tespit etti.

Babanın, damadının ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyup daha sonra da otomobil ile sulama kanalına götürerek attıklarını tespit etti.

Bunun üzerine polis anne, baba, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, Ali E.'nin cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınıp Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

