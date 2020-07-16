Vahşi cinayette sanığa ceza yağdı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz şubat ayında kadın arkadaşını öldüren, ardından yakarak cesetten kurtulmaya çalışan cinayet zanlısının yargılandığı davada karar çıktı. Cinayet zanlısı Ahmet Cönk ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, cinayete kurban giden Dursiye Sağlam'ın yakınları ise sanığın Sağlam'ı bıçakladıktan sonra ölmediğini görünce yakma olayının canlıyken gerçekleştiğini iddia ederek daha fazla ceza alması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz 18 Şubattta meydana gelen olayda, çalıştığı otelden mesai sonrası ayrılan ve bir daha haber alınamayan Dursiye Sağlam'ın erkek arkadaşı Ahmet Cönk tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından Cönk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan vahşet sonrası Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın görülen duruşmasında katil zanlısı Cönk ve avukatı ile Sağlam'ın avukatları ve aile üyeleri hazır bulundu. Duruşmada Sağlam'ın eşi Ü.S., oğlu M.S. ve kızı K.S.'nin zanlının en ağır cezayı almalarını istedi.

“Öldürdükten sonra değil canlıyken yakıp, eziyet çektirerek öldürdü”

Duruşmaya katılan Sağlam'ın avukatı ve ‘Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği' üyesi Burcu Seyhan, sanığın, maktulü 11 defa bıçakladığını ve yakarak öldürdüğünü iddia ederek, yakma olayının ise ölmeden önce gerçekleştiğini ve bunun da otopsi raporunda sabit olduğunu ifade etti. Bu yüzden sanığın Sağlam'ın yakıp, eziyet çektirerek öldürdüğünü kaydeden Seyhan, sanığa herhangi bir iyi hal indirimi ve etkin pişmanlığın uygulanmamasını istedi. Cönk'ün, Sağlam'a öldürmeden önce 60 bin TL kredi çektirdiğini de öne süren Seyhan ayrıca sanık ile Sağlam arasında gönül ilişkisi tartışması değil maddi tartışma yaşandığını da sözlerine ekledi.

Yakma olayı öldükten sonra gerçekleştirildi

Sanık avukatı Halil Tuncer ise duruşmada yaptığı savunmada sanık Cönk ile Sağlam arasında iddia edilenin aksine gönül ilişkisi olduğunu ve ıssız bir yerde buluştuktan sonra aralarında sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışma yaşandığını öne sürdü. Sanık Cönk'ün tartışmada Sağlam'ın hakaretleri üzerine hareketlerini kontrol edemez bir hale gelerek cinayeti işlediğini kaydeden Tuncer, Sağlam'ın cesedinin yakma olayının ise öldükten sonra gerçekleştiğini iddia etti.

Sanığa mahkemeden ceza yağdı

Mahkemede son sözü sorulan sanık Cönk ise Sağlam'ın ailesinin kendisine yönelik yaptığı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kredi olayının yalan olduğunu ve eline geçen paranın olmadığını dile getirdi.

Mahkeme başkanının ‘dava ile ilgili son sözünüz ne?' sorusuna ise Cönk “Pişmanın” yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti duruşmanın sonunda sanık Cönk'e ‘kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçlaması ile 12 yıl hapis ve kredi kartlarını kötüye kullanma suçundan ise 3 yıl hapis ve 100 TL para cezası' verdi.

Gökten Ceylan

