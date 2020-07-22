İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, binlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Foto Galeri
Vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Muğla'da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe'de ormanlık alanda bulunurken, olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken, Gültekin'in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirildi. Hizan Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına İlçe Kaymakamı Mustafa Köleoğlu, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsmetullah Altun ile binlerce kişi katıldı. İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından Gültekin'in cenazesi Hizan'ın Gayda köyünde toprağa verildi.

Vahit Olcay - Abdullah Ölez - Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz
 

İLGİLİ HABER
Bakan Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır Bakan Gül: 'Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır'
İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Pınar Gültekin paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pınar Gültekin paylaşımı
İLGİLİ HABER
Pınarın katil zanlısı tutuklandı Pınar’ın katil zanlısı tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.