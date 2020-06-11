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Vaka sayısı arttı, İl Sağlık Müdürü Sarı, tedbir uyarısı yaptı

Vaka sayısı arttı, İl Sağlık Müdürü Sarı, tedbir uyarısı yaptı
Vaka sayısı arttı, İl Sağlık Müdürü Sarı, tedbir uyarısı yaptı

Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Ramazan Bayramı'ndan itibaren 17 vakanın tespit edildiğini, 5 hastanın tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandeminin başladığı tarihten itibaren uygulanan kısıtlamalar, sınırlamalar hepimizin hayatını zorlaştırdı ama hepsi de sağlığımız ve güvenliğimiz için gerekliydi. Alınan tedbirler ve verilen olağanüstü mücadele ile önemli bir aşama katettik. Bu sayede kontrollü sosyal hayat dönemine geçiş yaptık.Ancak, 'kontrol' anahtar kelime. Kontrolü kaybedersek kısıtlamalar nedeniyle çektiğimiz sıkıntılar ve hep birlikte verdiğimiz mücadele boşa gidebilir!" ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın ardından bu yeni dönemde kentte 17 yeni vaka tespit ettiklerini açıklayan Sarı, "5 hastamız iyileşti ve taburcu edildi. 12 hastamız ise halen tedavi görüyor. Yani salgın sona ermiş değil. Tedbiri elden bırakamayız. Kısıtlamaların olduğu döneme geri dönmek istemiyorsak, Maske, mesafe ve temizlik kurallarını ciddiye almak zorundayız ve bunu hep birlikte başarmalıyız" dedi.

Rıdvan Bostancı

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