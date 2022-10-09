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Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı
Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı

Keşan ilçesinde, devlet hastanesinden aldığı hastaların Edirne’ye sevkini sağlayan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Vakadan dönen ambulans kaza yaptı: 6 yaralı - Tıkla İzle

Edirne'nin Keşan ilçesinden aldığı hastaları Edirne il merkezinde bulunan hastaneye sevkini sağladıktan sonra Keşan'a dönen ambulans, dönüş yolunda Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kavacık girişinde bulunan kavşakta kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan 16 AAE 022 plakalı Mercedes marka araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrularak orta refüje çıkıp, yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Tunay Özdemir
 

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