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Vakalar artıyor... Tokat'ta keneden 4. ölüm

Vakalar artıyor... Tokat'ta keneden 4. ölüm
Vakalar artıyor... Tokat'ta keneden 4. ölüm

Tokat’ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 63 yaşındaki hastanın hayatını kaybetmesi ile birlikte kentte keneden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Vakalar artıyor... Tokat’ta keneden 4. ölüm - Tıkla İzle

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Bağtaşı köyünde yaşayan 5 çocuk babası Duran Özcan'ın sırtına kene yapıştı. Keneyi eşinin yardımı ile çıkartan yaşlı adam birkaç gün sonra rahatsızlandı.

Almus Devlet Hastanesine tedavi için giden Özcan, yapılan ilk muayenesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık iki haftadır Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Özcan'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne gönderildi.

Davut Karadağ, halasının oğlu olan yaşlı adamın keneyi eşinin çıkarmış olduğunu ifade ederek, "Eskiden kene tutununca kopartıp atıyorlardı. Ama artık keneler değişti. Köylü vatandaş bilmiyor. Keneyi çıkartıp atıyor" diye konuştu.

Nurhan İçmez
 

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