Vakalarda yüzde 60 düşüşün olduğu o şehirde pes dedirten görüntüler

Geçtiğimiz günler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs ila mücadelede örnek gösterip, vaka oranlarında yüzde 60'lık düşüş yaşanması nedeniyle örnek il olarak gösterdiği Tekirdağ şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda yoğun kalabalıklar oluştu. Kısıtlamanın sona ermesi ile akın akın sokaklara inen binlerce vatandaş, maske kurallarına dikkat ederken sosyal mesafe tamamen unutuldu. Sokakların yanı sıra bankaların önünde biriken vatandaşlar, yer yer kuyruk oluşturdu.

“Bana bir şey olmaz demekle olmuyor”

Hayri Meriç isimli vatandaş yaptığı açıklamada, “İnsanlarımızın korona virüse dikkat etmediği herkesin sorunu bu oluyor zaten. Korona virüs denen olay, bana bir şey olmaz demekle olmuyor. Herkesin kendini muhafaza etmesi gerekir. Sosyal mesafesini her şeyini ayarlaması gerekiyor. Sigara içme diyorlar millet içiyor. Resmi kurumda ne belediyede ne de poliste kabahat var. İnsanlarda kabahat var. Herkes birbirinden sorumludur. Birbirimizi sevelim, sayalım ve mesafemizi koruyalım” dedi.

“Hafta içi aşırı bir yoğunluk oluyor”

Döner ustası Mahmut Deme ise, Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle çıkamadıklarını ifade ederek, “Bu nedenle hafta içi aşırı bir yoğunluk oluyor. İnsanların daha dikkat etmesi lazım. Korona virüsü yenmemiz için tedbir almamız lazım. O yüzden herkes daha dikkatli olması lazım” şeklinde konuştu.

Halil Dağ

