Vakaların arttığı Trakya'da aşı oranı yarım milyonu geçti

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 578 bin 152 kişi aşılandı.

Trakya'da en çok aşı 274 bin 855 kişi ile Tekirdağ'da uygulanırken Edirne'de 168 bin 182, Kırklareli'nde 135 bin 115 kişi aşılandı.

Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 20 milyon 87 bin 365 kişi oldu.

Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan haritada toplam sayı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor.

Hüseyin Çanlı

