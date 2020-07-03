Vak'aların her geçen gün arttığı Diyarbakır'da vatandaşlar uyarıları dikkate almaya başladı

Türkiye'de normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu bazı kentlerde korona virüs vak'alarında artışlar yaşandı.

Şimdiye kadar 3 milyon 483 bin 677 testin yapıldığı Türkiye'de 202 bin 284 vak'a tespit edildi. Bu vak'aların 176 bin 965'i iyileşti. 5 bin 167 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, bin 67 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, korona virüs vak'alarının artış gösterdiği kentlerden birinin Diyarbakır olduğunu belirtmesinin ardından kentte vatandaşlar kurallara riayet etmeye başladı. Sur ilçesi Gazi Caddesinde esnaf olan Yılmaz Pala, Diyarbakır'da vak'aların arttığını, ama birkaç gündür vatandaşların daha dikkatli olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Pala, "Çocuklar bile maske takmaya başladı. Vatandaşlar korona virüse karşı daha dikkatli davranıyor. Böyle devam ederse vak'a sayıları da düşer" dedi.

Rıdvan Kılıç

