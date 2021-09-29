Vakıf üniversitesi ve Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden özel öğrencilere yeni sınıf

Amaçlarının yerel, ulusal ve uluslararası arenada geliştirdikleri iş birlikleri ile toplumun tüm kesimlerine dokunan projeler üretmek olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk, sürdürülebilir dönüşümde öncü olmayı hedeflediklerini vurguladı. Dr. Öğr. Üyesi Selçuk, üniversitenin öğrenci ve mezunlarından oluşan gönüllü ekibi ile Toplum Yararı Gönüllüleri (TOYAG) ile sürdürülebilir kalkınma odaklı projeler üzerinde yoğun olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Ağırlıklı olarak özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü Edirne Mimar Sinan Ortaokulu Müdürü İkram Kalkan ise sınıfın öğrencilerine ihtiyaç duydukları imkânı sunmada çok büyük fayda sağlayacağını ileterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa, Edirne İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatma Soydemir ve Ozan Demiralp, İstanbul Gelişim Üniversitesi Topluma Hizmet Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.