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VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu
VakıfBank, 4. kez Dünya şampiyonu

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında VakıfBank, turnuvanın son şampiyonu İtalyan ekibi Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın 4. kez sahibi oldu.

Salon: Ankara
Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Vlastimil Kovar (Çekya)
Imoco Volley: Wolosz, Plummer, Folie, Egonu, Courtney, De Kruijf (De Gennaro, Vuchkova, Gennari, Sylla, Caravello, Frosini
VakıfBank: Cansu Özbay, Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Ogbogu (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan,
Setler: 15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15
Süre: 108 Dakika (23, 23, 27, 23, 12)

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Şampiyon Vakıfbank kupasını aldı

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu olan Vakıfbank bu kupayı 4. kez müzesine götürdü. Turnuvanın ikincisi İtalyan İmoco Voley olurken, şampiyonadaki diğer Türk takımı Fenerbahçe ise turnuvayı üçüncü olarak ile tamamladı. Şampiyon Vakıfbank'a kupayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu takdim etti.

Turnuvanın en değerlisi Isabelle Haak

Turnuvanın en değerli takımı ise şu şekilde sıralandı:
En iyi smaçör Gabri Guimaraes (Vakıfbank), en iyi smaçör Arina Fedorovtseva (Fenerbahçe), en iyi orta oyuncu De Kruijf (Imoco Volley), en iyi orta oyuncu Zehra Güneş (Vakıfbank), en iyi libero De Gennaro (Imoco Volley), en iyi pasör Joanna Wolosz (Imoco Volley), en iyi pasör çaprazı Isabelle Haak (Vakıfbank), en değerli oyuncu Isabelle Haak (Vakıfbank)

Cem Geçim - Utku Şimşek

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