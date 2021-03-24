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VakıfBank, 9. kez Devler Ligi'nde finalde

VakıfBank, 9. kez Devler Ligi'nde finalde
VakıfBank, 9. kez Devler Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio’yu 25-13, 25-15 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. VakıfBank, 1 Mayıs’ta oynanacak Süper Final’de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-siyahlı ekip 9. kez adını finale yazdırdı.
VakıfBank, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

Salon: e-work Arena
Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)
Unet e-work Busto Arsizio: Poulter, Olivotto, Gennari, Gray, Stevanovic, Mingardi, Leonardi (L), Herrera, Escamilla
VakıfBank: Maja, Zehra, Haak, Michelle, Gabi, Milena, Ayça (L)
Setler: 13-25, 15-25, 15-25
Süre: 71 dakika (21, 27, 23)

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