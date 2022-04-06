VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

Sarı-siyahlılar finalde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Vladimir Simonovic, Erdal Akıncı
Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar 9, Naz Aydemir Akyol 1, Arina Fodorovtseva 18, Mina Popovic 8, Melissa Vargas 26, Meliha İsmailoğlu 4, Gizem Örge (L), Ana Cristina De Souza 1
Başantrenör: Zoran Terzic
VakıfBank: Cansu Özbay 5, Gabi 18, Zehra Güneş 7, Isabelle Haak 18, Michelle Bartsch-Hackley 5, Chiaka Ogbogu, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Kübra Akman 1
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 25-14, 25-20, 28-26, 11-15
Süre: 22, 24, 30, 16
Oğuzhan Ort - İsmail Yasin Akçın - Mehmet Şirin Topaloğlu