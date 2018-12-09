VakıfBank Kadın Voleybol takımı Dünya Şampiyonu

Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.

Salon: Olympic Sports Centre

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Patricia Rolf (ABD)

VakıfBank: Slöetjesx, Cansux, Zhux, Robinsonx, Rasicx, Zehra, Gizem (L)x

Minas Tenis Clube: C.Gattaz, Macris, Bruna, Gabi, Natalia, Mayany, Leia (L) (Georgia, Bruna

Costa, Maria Luisa, Mara)

Setler: 25-23, 25-21, 25-19

Süre: 1 saat 25 dakika (28, 28, 33)