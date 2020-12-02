VakıfBank ligdeki liderliğini sürdürüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Sarıyer Belediyesi'ni 19-25, 10-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 17. galibiyetini elde etti. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan sarı-siyahlılar, ligin 21. haftasında 6 Aralık Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda İlbank'ı konuk edecek.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyesi: Mısra 2, Nikalina 8, Merve 5, Dilara 8, Strumilo 4, Ayshan 4, Sinem (L), Gizem (L), Çağla 1, İrem, Şeyma

VakıfBank: Cansu 1, Gabi 10, Melis 6, Haak 17, Tuğba 10, Milena 12, Ayça (L), Gözde 3, Maja

Setler: 19-25, 10-25, 23-25

Süre: 71 dakika (25', 19', 27')