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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi
VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin altıncı haftasında konuk olduğu Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

VakıfBank sezonun yedinci haftasında 6 Kasım Cumartesi, 14.00'te Mert Grup Sigorta'ya konuk olacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Asu Tecimer, Ecenur Aksoy, Çağla Akın, Oleksandar Btysenko, Humay Topaloğlu, Buse Sonsırma Kayacan (L), Dominika Sobolska, Deniz Emrelli, Hilal Kocakara, Emily Susan Maglio

VakıfBank: Buket Gülübay, Cansu Özbay, Kübra Çalışkan, Chiaka Ogbogu, Gabi, Isabelle Haak, Meryem Boz,

Michelle Bartsch-Hackley, Derya Cebecioğlu

Setler: 17-25, 13-25, 18-25

Süre: 76 dk (26, 22, 28)

 

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