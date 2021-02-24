VakıfBank, Polonya'da avantaj peşinde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında yarın TSİ 20.00'de Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik Police'le deplasmanda oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finalde mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, C Grubu'nda altıda altı yaparak grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçı kazanan VakıfBank, 4 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak rövanş öncesi Polonya'dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Guidetti: "Bu maçı dört gözle bekliyoruz"

Chemik Police karşılaşması öncesi konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalini oynamak için çok heyecanlıyız. Bunun için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Aynı şekilde çok uzun zamandır hem kendi sahamızda hem deplasmanda bu kadar önemli maçlar oynamıyoruz. Bu yüzden oldukça heyecanlıyız. Baskıyı seviyoruz, baskı ile gerçekten arkadaşız çünkü baskı ile nasıl başa çıkacağımızı biliyoruz. Bu baskıyı hak ettiğimizi tekrar hissetmekten gerçekten mutluyuz. Bu güzel maçı dört gözle bekliyoruz. Çünkü Chemik Police, güçlü sporculara sahip harika bir takım ve kesinlikle zor bir maç olacak" dedi.

Melis Gürkaynak: "Hedefimiz yarı finale yükselmek"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, ''Chemik Police'le ilk maçı deplasmanda oynayacağız. Orada avantajlı bir skor alıp, sahamızda turu geçmek istiyoruz. VakıfBank olarak her zaman finalde olmak istiyoruz. Bu maç da final için önemli adımlardan bir tanesi. Amacımız çeyrek finali geçip, yarı finale kalabilmek'' ifadelerini kullandı.