VakıfBank, Şampiyonlar Ligi ilk ayağını namağlup tamamladı

Mücadelenin en değerli oyuncusu (MVP) ise VakıfBank'ın Sırp pasörü Maja Ognjenovic seçildi. VakıfBank, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ikinci ayak karşılaşmalarını 2-4 Şubat 2021 tarihlerinde Polonya'da oynayacak.
Salon: Kolodruma
Hakemler: Andrea Puecher (İtalya), Roy Goren (İsrail)
VakıfBank: Ognejnovic, Gabi, Rasic, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Gizem (L) (Cansu, Ayça (L), Melis, Meliha, Gözde, Tuğba)
Marita Plovdiv: Milanova, Usheva, Paskova, Kamenova, Carbajal, Barakova, Todorova (L) (Drumeva, Nikolova, Dudova, N.Milanova)
Setler: 25-9, 25-10, 23-25, 25-16
Süre: 86 dakika (16,19,27,24)