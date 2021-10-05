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VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü

VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü
VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü

Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali’nde Vakıfbank ile Eczacıbaşı Dynavit, Burhak Felek Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Vakıfbank kupasını aldı - Tıkla İzle

Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya

Vakıfbank: Cansu, Kübra, Gabi, Haak, Hackley, Zehra, Buket, Tuğba, Ayça (L), Meryem
Antrenör: Giovanni Guedetti

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza, Merve, Hande, McKenzie, Ognjenovic, Simge (L), Saliha, Heyrman, Fatma
Antrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Kupalarını aldılar

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla geçen Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu.

Burhan Felek Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 25-21, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip ayrılarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu. Mücadelenin En Değerli Oyuncusu Cansu Özbay olurken, ikincilik kürsüsüne çıkan Eczacıbaşı Dynavit de tribünlerden büyük alkış aldı. Vakıfbank'ın kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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