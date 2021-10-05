VakıfBank, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü

Kadınlar Şampiyonlar Kupası sahibini buldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada, Eczacıbaşı Dynavit'e karşı üstün bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, salondan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak kupaya uzanan taraf oldu.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Ebru Kaya

Vakıfbank: Cansu, Kübra, Gabi, Haak, Hackley, Zehra, Buket, Tuğba, Ayça (L), Meryem

Antrenör: Giovanni Guedetti

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza, Merve, Hande, McKenzie, Ognjenovic, Simge (L), Saliha, Heyrman, Fatma

Antrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 3-0 (25-21, 25-19, 25-19)

Kupalarını aldılar

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0'lık skorla geçen Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu.

Burhan Felek Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 25-21, 25-19 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip ayrılarak Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Vakıfbank, karşılaşmanın ardından kupasına kavuştu. Mücadelenin En Değerli Oyuncusu Cansu Özbay olurken, ikincilik kürsüsüne çıkan Eczacıbaşı Dynavit de tribünlerden büyük alkış aldı. Vakıfbank'ın kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu