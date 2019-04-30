Valbuena o maddeden feragat etti

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Valbuena'nın takımdaki geleceği merak ediliyordu. Sözleşmesinde "25 maç oynarsa otomatik olarak sözleşmesi 1 yıl daha uzar" maddesi bulunan başarılı oyuncunun durumu netlik kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, Trabzonspor maçında forma giymesi halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak olan Valbuena ile bir araya geldi. Yöneticilerin gelecek yıl da Valbuena'yı kadroda düşündüklerini belirtmesinin ardından, Fransız oyuncunun da sözleşmesinde bulunan "25 maç oynarsa otomatik olarak sözleşme 1 yıl daha uzar" maddesinden vazgeçerek, "Önemli olan benim için iyi niyettir. Ben önümüzdeki 4-5 maçta forma giymek istiyorum. Yeni sözleşmeyi de konuşmanın vakti değil. Sezon sonu masaya otururuz" dediği öğrenildi.

Valbuena'nın bu hafta Trabzonspor maçında oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacaktı.