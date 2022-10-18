Valeler için flaş gelişme...Milyonluk araçlarınızı teslim ettiğiniz kişileri tanıyın

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartının 25 Aralık 2020'de, 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Belgelendirme Kuruluşları Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu , ‘İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik' ile vale görevlilerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Vale görevi yapan kişilerin 01 Ocak 2023 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerektiği vurgulayan Kutlu, “Bu tarihe kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almamış olan kişiler artık vale olarak çalışamayacak. Kaçak olarak çalışanların önüne ise bazı yaptırımlarla geçilmiş olunacak. Çünkü vale toplum hayatımızın hemen hemen her anında karşılaşmaktayız. Okullarda, Hastanelerde, AVM'lerde ve diğer alanlarda günümüzün çağında lüks değil, bir gereklilik olarak görüyoruz.

Vale hizmeti aldığımız kişinin de, bir eğitimden bir belgelendirmeden geçmesi gerekiyor. Bununla alakalı da 25 Aralık 2020 tarihinde çıkan mevzuatla vale görevlilerine bir standart getirildi. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren vale görevinde bulunan kişiler, mesleki yeterlilik belgesi almadan çalışamayacaklar. Mesleki yeterlilik kurumuna bağlı, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından alınacak bir belgeyle ancak çalışabilecekler” dedi.

Abdullah Çibir



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