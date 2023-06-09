Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisinin alındığını açıkladı

İspanya LaLiga ekibi Valencia, milli futbolcu Cenk Özkacar ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, sezon başında Fransa Ligue 1 takımı Lyon'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Cenk Özkacar'ın satın alma opsiyonunun kullanılarak bonservisinin alındığı belirtildi. Geride kalan sezonda 21 maçta görev alan Cenk, 1 asist kaydetti. Altay formasıyla futbol sahnesine çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2020 yazında Lyon'a transfer olmuş, sonrasında kiralık olarak Leuven ve Valencia formalarını giymişti.

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