Valencia, Vinicius Jr'a ırkçı hareketler yapan taraftarları ömür boyu seyirden men etti

La Liga'nın 35. haftasında Valencia, Mestalla Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Valencia'nın 1-0 galip geldiği mücadeleye Madrid'in Brezilyalı sol kanat oyuncusu Vinicius Jr'a yapılan ırkçı saldırılar damga vurdu. Ev sahibi taraftarların bir bölümü, Vinicius'a ırkçı söylemlerde bulundu. Bunun üzerine hem Real Madrid hem de Valencialı futbolcular, söz konusu taraftarlara tepki göstermişti. FIFA Başkanı Infantino da Vinicius Jr'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yaptı ve olayı kınadı. Tüm bu yaşananların ardından Valencia, taraftarlarla ilgili önemli bir karar kaldı.

Kulübün internet sitesinden açıklamada, “Valencia kulübü, ırkçılık ve şiddetin her türüne karşı kalıcı taahhüdüyle, polisin Camp de Mestalla'da Real Madrid ile oynanan 35. hafta maçında Vincius Jr'a ırkçı hareketler yapan bir taraftar tespit ettiğini ve çalışmaların yapıldığını duyurdu. Valencia kulübü şimdiden bir disiplin dosyası açmaya başladı, olaya karışan taraftarlara azami yaptırım uygulayacak, onları ömür boyu stadyumdan ihraç edecek ve ne olduğunu aydınlatmak için polis ve yetkili makamlarla işbirliği yapacağız. Kulüp olarak, futbolda ve toplumda yeri olmayan, Valencia kulübü ve taraftarlarının değerleri ile bağdaşmayan bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz. Aynı zamanda, UEFA Avrupa Ligi maçında Arsenal taraftarlarına faşist hareketler ve selamlar yapan bir taraftarın ömür boyu ihraç edildiği 2019'daki gibi hareket ederek ırkçılığa karşı tutumumuzu yeniden teyit ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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