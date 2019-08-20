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Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da

Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da
Valentine Ozornwafor, Kayserispor'da

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray’dan Nijeryalı stoperi Valentine Ozornwafor’u, bedelsiz olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan Alpay Çelebi'nin yerine Galatasaray'dan Valentine Ozornwafor'u renklerine bağladı. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, bir oyuncuya daha imza attırdı. Sarı-Kırmızılılar, bu bağlamda Galatasaray'ın, Nijerya'nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istediği genç stoperin, yarın Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalaması bekleniyor.
Sezon başı kampını Galatasaray'da geçiren Nijeryalı savunma oyuncusu Valentine Ozornwafor Sarı-Kırmızılı takıma hazır halde geliyor.  

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