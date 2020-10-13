İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Valentine Ozornwafor listede yer almadı

Valentine Ozornwafor listede yer almadı
Valentine Ozornwafor listede yer almadı

Galatasaray'ın Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor, resmi A takım oyuncu listesinde yer almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden kulüplerin birinci transfer tescil dönemi sonrası 'Resmi A Takım Oyuncu Listelerini' yayımladı. Galatasaray'ın kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyordu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil etmedi. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçındaki sakatlığı süren Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ise listede yer aldı.

Galatasaray'ın 29 kişilik A Takım oyuncu listesi şöyle:

"Omar Elabdellaoui, Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Mbaye Diagne, Christian Luyindama, Radamel Falcao, Şener Özbayraklı, Okan Kocuk, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Marcao, Jesse Sekidika, Marcelo Saracchi, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Fernando Muslera, Işık Kaan Arslan, Mustafa Fettahoğlu, Ali Yavuz Kol, Emin Bayram, Ryan Donk ve Martin Linnes."

Oğuzhan Ort
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.