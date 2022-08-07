Valerien Ismael: 'Hafta hafta daha iyi olacağız'

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ismael, "Maç sonundaki durum mantalitemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftara bu atmosfer için teşekkür ediyorum, bu maçı hep beraber kazandık. İlk maç zor geçti. İlk maçlarda nerede olduğunuzu görürsünüz. Geliştireceğimiz yerler var. Hafta hafta daha iyi olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve Alanyaspor maçına hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

“Kilit oyuncular mahrum olunca işler karışıyor”

Deneyimli çalıştırıcı, Welinton ve Josef'in sakatlıklarının oyun planlarında değişikliğe yapmalarına sebep olduğunun altını çizerek, "Transfer çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Transfer sezonu devam ediyor. Daha vaktimiz devam ediyor. Geliştirmemiz gereken yerler var. Bazı kilit oyunculardan mahrum olunca işler karışıyor” ifadelerini kullandı.

“Şu anda her şey yüzde 100 değil”

Siyah-beyazlıların yüzde 100 hazır olmadığını vurgulayan Ismael, "Geçen hafta Sampdoria maçında fırsatlar bulduk. 34 kez rakip ceza sahasında topla buluştuk. Her şey şu anda yüzde 100 değil. Önemli olan bu dönemde puanlar kazanmak ve özgüvene sahip olmak. Daha erken gol atmalıydık ama son 2 maçta iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Farklı zamanlarda farklı oyuncular aramıza katıldı. Örneğin Saiss'in bizimle 3. haftası. Bugün tecrübesiyle oynadı. Maç maç hafta hafta daha da güçleneceğiz” açıklamasını yaptı.

“Welinton konusunda yorum yapmak istemiyorum”

Welinton'ın transferinin gündemde olduğu yönündeki gelen soruya Valerien Ismael, "Welinton konusunda yorum yapmak istemiyorum. Sakatlığı nedeniyle bizim için büyük bir kayıp. Sampdoria maçında iyi bir stoper hattımız olduğu izlenimi de verdi” yanıtını verdi.

“Bir şeyler değiştirmek gerekirse değiştiririz”

Valerien Ismael, oyun sistemini sık sık değiştirebileceğini vurgulayarak, "Üçlü sistemi biliyoruz, bu konuda iyi bilgilerimiz var. Maçı kazandıracak hamlelere karşı hep esnek olduğumu söylemiştim. 3-4-3 ya da 4-3-3 konusunda esnekliğimiz devam edecek. Bir şeyleri değiştirmek gerekirse değiştiririz." ifadelerini kullandı.

Bora Akyol

