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Valerien Ismael: 'Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık'

Valerien Ismael: 'Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık'
Valerien Ismael: 'Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde gösterdikleri performansla her an maçı kazanabilecekleri görüntüyü gösterdiklerini söyledi.

Valerien Ismael: 'Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık' - Tıkla İzle

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Atmosfer yine çok iyiydi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlara 3 puanı veremediğimden dolayı üzgünüz. İkinci yarı daha iyi oynadık. Oyunun son bölümünde fırsatlar bulduk. Geçen oynadığımız maça kıyasla bu iyi bir gelişme. Oyunun son bölümüne kadar daha güçlü kaldık. İyi yoldayız. Tüm oyuncularımızı kadromuzda bulundurabildik. Bu bizi daha iyi hale getiriyor. Kulübe katkısı da iyiydi. Her an maçı kazanabileceğimiz görüntüyü sağladık. Önümüzdeki hafta tüm sakatlar döndükten sonra daha iyi olacağız” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort
 

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