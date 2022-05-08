Valerien Ismael: “Penaltıyı Ghezzal'ın kullanması için seslendim”

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, taraftarlarına destekleri için teşekkür ederek, “Bu derbi atmosferleri hakkında bilgi sahibiydim, nasıl bir tutku olduğunu biliyordum. Ne anlama geldiğini canlı canlı görmek çok kıymetli oldu. Çok fazla eksiğimizin olduğu maçtı. 11'de çok fazla futbolcu değiştirdik. Bazılarını kendi mevkilerinde oynatamadık. 5. dakikada bir gol yedik sonra penaltı kaçırdık. İstediğimiz bu değildi. Daha sonrasında doğru mantaliteyi gösterdik ve maça tekrar ortak olduk. İlk yarı fazlasıyla fırsatlar bulduk. İkinci yarının ilk 20 dakikasında harika oynadık takım olarak. Beşiktaş'ı gelecekte böyle görmek istiyorum. Rakibe basan, nefes aldırmayan olarak. Bunu geleceğe yaymayı çok istiyorum. Larin birinde direğe takıldı, daha sonra karşı karşıya kaçırdı. Maalesef galibiyeti getirecek golü atamadık. 3 puanı hak etmiştik” dedi.

“Gol atacak forvete ihtiyacımız var”

Oyun yapısına ve transfer konusuna değinen Ismael, “Önümüzdeki sene gol atacak forvet oyuncusuna ihtiyacımız olacak. Son iki maçta çok fırsat bulduk, gol olması gereken fırsatlar elde ettik. Önümüzde 2 maç var. Buna hazırlanırken önümüzdeki sezona da hazırlanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Penaltıyı Ghezzal'ın kullanması için seslendim”

Batshuayi'nin penaltıyı kullanmasıyla ilgili soruyu cevaplayan Valerien Ismael, “İki penaltı kaçırdıktan sonra bir sonraki penaltıyı atmak için sebep yoktu. Ghezzal'ın kullanması için seslendim. İkinci penaltıda o sorumluluk aldı. Transfer konusunda çok fazla işimiz var. Doğru futbolcuyu bulmak bizim için çok önemli olacak. Bu konuda çok hassas olacağız” ifadelerini kullandı.

“Vida ile ilgili karar vermedik”

Bir basın mensubunun Vida'nın durumu hakkındaki sorusuna cevap veren genç teknik adam, “Vida ile ilgili verilmiş karar yok. Son iki maça hazırlanacağız” cevabını verdi.

“Emirhan çok iyi performans gösterdi”

Genç oyuncuların performansı ve oynatmak istedikleri oyunla ilgili konuşan, “Bu bizim yapmak istediğimiz bir şey. Hazır olduğunu düşündüğümüz oyunculara şans vereceğiz. Gençlerin Ghezzal ile birlikte sahanın en iyilerinden olduklarını söyleyebilirim. Emirhan çok iyi performans gösterdi. Ersin çok iyi bir karakter gösterdi. Beşiktaş için böyle oyuncular olması önemli. Bizim için bu konu bir hedef. Bazen tecrübeye ihtiyacımız olacak ama bu bahsettiğimiz konuda bir hedef” dedi.

“Sezon başı kampında altyapıdan oyuncuları dahil edeceğiz”

Orta sahada daha fazla kontrol sahibi olmak için 10 numarada Ghezzal'ı kullandıklarını söyleyen Ismael, “Rakibin zafiyeti olduğunu gördük. Ghezzal'ın kalitesinden faydalanmaya çalıştık. Son iki maçta iyiydi bence. Bunu idmanlarda daha çok hazırlayarak çalışmamız gerekiyor. Gençleri değerlendireceğiz. Sezon başı kampına altyapıdan arkadaşları dahil edeceğiz. Hali hazırda bazı futbolcular özelinde bilgim var. Bazı arkadaşları değerlendireceğiz kampta. Hazır olduğuna eminsem eğer idmanlarda değerlendirebiliriz ya da 11'de sahaya sürebiliriz” ifadelerini kullandı.

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın