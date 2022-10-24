Valerien Ismael: 'Şok edici bir durum, beklentimiz tabii ki bu değil'

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şok edici bir durum olduğunu ve herkesin kendi sorumluluğunu alması gerektiğini aktaran Ismael, “Çok çok üzgünüz. Şok edici bir durum. Beklentimiz tabii ki bu değil. Bu durumu asla beklemiyorduk. İyi başladığımız bir maçı kaybettik. Herkesin kendi sorumluluğunu alması gerekiyor. Ben hoca olarak kendi sorumluluğumu alıyorum. Bazı futbolcularımızın Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlaması lazım. Kendilerinden beklentimiz daha fazla. 1-0'dan sonra oyunu daha iyiye götürebilecek isteği, arzuyu, tutkuyu gösterip, ikinci golü atabilirdik. Bu olmadı, genel itibariyle çok üzgünüz. Üzgün olmaktan da öte şok içerisindeyim, şok içerisindeyiz” dedi.

İstifa sorusu ile ilgili olarak bugün bütün eleştirileri kabul etmeleri gerektiğini belirterek, “Dediğim gibi beklentimiz birinci golden sonra ikinci golü bulmaktı. Biz hep bunu konuşuyoruz. 20. dakikadan sonra maç 1-0 iken maçı tutamazsınız. Bunu Giresun maçında örneği de yaşadık. Ben her zaman birinci golden sonra iki ve üçü isterim. Rakibin maça ortak etmemek için skoru her zaman daha yükseltmek isterim. Doğru şeyleri yaptığımızda bu olur. Bugün bunu yapamadık. Erken zamanında pasif kaldık maçın erken anlarından itibaren pasif kaldık. Maçla ilgili planımız bu değildi. Diğer konuya gelirsek taraftar olsam ben de bugün son derece üzgün, sinirli olurdum. Bugün her eleştiriyi kabul etmemiz gerekiyor. Ben kabul ediyorum. Ben kazanmayı isteyen bir insanım. Ben kazanan bir insanım. Ben de taraftar olsaydım bu tarz bir günden sonra mutsuz ve sinirli olurdum. Ben de takıma kızardım. Eleştirileri kabul etmek lazım” ifadelerini kullandı.

Gökhan Aklan - Adem Karagöz



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