Vali Aktaş, Şehit Jandarma Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Geçtiğimiz gün memleketi Yenice ilçesinde askeri törenle düzenlenen cenaze töreninin ardından Çakıroba köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.

Vali İlhami Aktaş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yakınlarına Allah'tan sabır dileyip, baş sağlığı temennisinde bulundu.

Şehidin Babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan ile bir süre sohbet edip acılarını paylaşarak, minnet duygularını ileten Vali Aktaş, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, “Şehidimizin değerli ailesi bize emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız, milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Vali İlhami Aktaş'a taziye ziyaretinde, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş eşlik etti.

İbrahim Çubuk

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