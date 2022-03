Vali Çakır'dan yangın açıklaması

Kastamonu Valisi Avni Çakır, çıkan yangında 7 ev, 7 ahır, 1 cami, 12 büyükbaş hayvan ve römorku ile birlikte 1 traktörün tamamen yandığı haydarlar köyünde incelemelerde bulundu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Çakır, yangın ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Avni Çakır, vatandaşların mağdur edilmeyeceklerini söyledi.

"Her türlü ihtiyaçlarını hemen tedarik ediyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Çakır, “Bugün sabaha karşı 04.00 sıralarında Merkez Haydarlar köyümüzde maalesef yine bir ev yangını hadisesi meydana geldi. Köyümüzün bulunduğu konum itibariyle itfaiye ve arazözler köyümüze ulaşana kadar 7 eve alevler sardı. Ayrıca samanlık ve ahır gibi yerler de yandı. Birde köyümüzün camisi yandı ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında tek tesellimiz can kaybımız yok. Ama bunun yanında bir vatandaşımızın 12 büyükbaş hayvanı, yine bir vatandaşımızın da traktörü ve römorku tamamen yandı. Jandarmamız ve ilgili Vali Yardımcımız, AFAD ve Vakıf müdürümüz ile buradayız. Diğer ilgili arkadaşlarımızda buradalar. Vatandaşlarımızın ilk etaptaki hasar tespitlerini yaptık. Şu anda köydeki boş yerlere vatandaşlarımızı yerleştirmelerini sağladık. Arkadaşlarımızda yangınzedelerin ihtiyaçlarını belirlediler. En geç yarına kadar tüm evdeki kullanacakları eşyalar, mutfak malzemesi gibi bütün eşyalar her türlü ihtiyaçlarını hemen tedarik ediyoruz. Zaten önümüz de Ramazan, her türlü iaşe ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bunun yanında hem Vakıf imkanlarımız hem de AFAD imkanlarımızı gerekli ilk etaptaki ayni yardımlarımızı yapacağız. Akabinde de hak sahipliği işlemlerini başlatıp inşallah en kısa sürede kalıcı evlerini yapmaya başlayacağız. Valiliğimiz öncülüğünde hem vatandaşlarımız hem bizler bu konuda hemen kampanyamızı düzenleyip bu traktörü ve hayvanları yanan vatandaşımızın da hemen alınmasını sağlayacağız. İnşallah kimseyi bir önceki halinden geride bırakmayacağız. Yanan evleri geri getirme şansımız yok ama inşallah devletimizin önceki evlerinizden daha çok kullanışlı bir şekilde evlerini yapıp teslim edecektir” dedi.

“Cuma namazına kadar müştemilat bölümünü namaz kılınabilecek hale getireceğiz”

Yanan cami sebebiyle köyde bulunan müştemilatta vatandaşların namaz kılabileceklerini ve gerekli çalışmaların tamamlanacağını ifade eden Vali Çakır, "Köyümüzün camisi de yandı. Önümüzde bilindiği üzere Ramazan. Camimizin arka bölümünde müştemilat var. Burası mevlit, bayram, düğün gibi zamanlarda yemek yenilmek için kullanılan bir alan. Bizler de burayı hemen hızlı bir şekilde içerisini halı gibi diğer eksikliklerini giderip İnşallah yarın Cuma namazına kadar yetiştiririz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. İbadetlerini yeni bir cami yapana kadar burada, daha sonra talepte olursa burası yetmezse ilave konteyner bile kurabiliriz. Ama şu anda buradaki müştemilatın ihtiyacı karşıladığı söyleniyor. Biz de burasını hemen düzenleyeceğiz ve Cuma namazına kadar yetiştireceğiz" diye konuştu.



Vedat Yunus İkizoğlu