Vali Çeber, İHA Muhabiri Hasan Fehmi Demir'e kız istedi

Rize Valisi Kemal Çeber, İhlas Haber Ajansı (İHA) Rize muhabiri Hasan Fehmi Demir'in ricası üzerine kız istedi. Gelin adayı Ezginur Balci'nin evine damadın babası Ömer Demir ve annesi Gülsün Demir ile giden Vali Çeber, gelin adayının annesi Nafiye Balci ve Babası Recep Balci ile bir süre sohbet ettikten sonra "Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle Ezgi kızınızı Hasan oğlumuza istiyoruz" diyerek kızı istedi. Valinin katılmasından büyük bir onur ve mutluluk duyduğunun altını çizen kız babası Recep Balci da, Rize Valisi Çeber'e teşekkür ederek, kızı Ezginur ile damat adayının evlenmesinde bir mani olmadığını ifade etti.

Kahve ikramı sırasında ise damada ikram edilen tuzlu kahve sırasında gazeteci olan damat adayının "Hep ben çekerdim şimdi beni çekiyorlar bir garip oldu böyle" demesi herkesi güldürdü. Kahve ikramı ile devam eden kız isteme merasiminde konuşan Vali Çeber, "Hasan Fehmi bizim 4 yıldır hem sevdiğimiz bir Rizeli hem de işini çok güzel yapan bir basın mensubu. Bu anlamda ben Balci ailesini şanslı hissediyorum. Mutlaka Ezginur da çok iyi yetiştirilmiş. Her halinden de belli zaten. Onun ailesi de yıllar Önce Artvin'den göçüp Rize'mize gelmiş. Onlarda artık Rizeli olmuş. Onlarda evlatlarını burada yetiştirmiş. İnşallah bu iki güzel ailenin iki güzel evladı güzel bir yola çıkacaklar. Kıymetli Balci ailesi bu iki genç birbirini sevmiş. Bende birbirlerine çok yakıştırdım. Eğer siz de kabul ederseniz. Biz Demir ailesi olarak kızımıza talibiz. Allah'ın emri Peygamberin kabriyle Ezginur'u Hasan Fehmi oğlumuza eş olarak, onun hanımı olarak, ömür yoldaşı olarak her derdini sırtlayacak bir eş olarak sizlerden istiyoruz" dedi.

"Zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak gerek"

Gelin adayına yüzük takma sırasında konuşan Vali Çeber, "Bu sözle beraber artık aile ilişkileri de başlamış oluyor. Bu süreçte gençleri ve aileleri en çok yıpratan şey gelenekler olabiliyor. Ailelerden isteğim yine Allah'ın emrine uyalım zorlaştırmayalım kolaylaştıralım. Hem kız tarafı için hem de erkek tarafı için altından kalkılamayacak durumlarımıza uymayan taleplerde bulunmayalım. Her şeyin en güzelini ama durumumuza en uygun olanı ile yapalım. Bundan sonra bu iki gencin mutluluğu için hep beraber gayret edelim" şeklinde konuştu.

Kahve ikramın ardından takması için kendisine verilen yüzüğü eşi Neslihan Ayan Çeber'e devreden Vali Kemal Çeber, "Kızı biz istedik, yüzüğü de eşim taksın" ifadelerini kullandı. Söz merasimi Neslihan Ayan Çeber'in yüzüğü takmasının ardından çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Ali Maşalacı

