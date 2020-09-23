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Vali, engelli şahsın tüm maskelerini satın aldı, ilgilenilmesi için talimat verdi

Vali, engelli şahsın tüm maskelerini satın aldı, ilgilenilmesi için talimat verdi
Vali, engelli şahsın tüm maskelerini satın aldı, ilgilenilmesi için talimat verdi

Elazığ’da korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katılan Vali Erkaya Yırık, cadde üzerinde maske satan engelli bir vatandaşın maskelerini satın alıp, rahatsızlığı ile ilgili bilgileri aldıktan sonra ilgilenilmesi için talimat verdi.

İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgını nedeniyle 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı denetimler, ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da sürüyor. Bu kapsamda Vali Erkaya Yırık, kurum ve kuruluş müdürleri ile beraberindekiler kent merkezinde Hürriyet ve 1. Harput Caddelerindeki iş yerleri ve şehir içi otobüslerinde denetim gerçekleştirdi. Salgına karşı esnaf ve vatandaşlara bilgilendirme yapan ekipler, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında cadde üzerinde elindeki poşetle maske satan yüzde 63 engelli raporu bulunan Veysel Keke'yi fark eden Vali Yırık, onunla bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını not aldı, ardından da tüm maskeleri parasını ödeyerek satın aldı. Şahsın hastalığı ile ilgili detaylı bilgileri aldıran Vali Yırık'ın talimatıyla ilgili birimlere ilgilenmesi için talimat verdiği öğrenildi.

Denetim sonrası açıklamada bulunan Vali Yırık maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat çekerek, bu üç kuralın önemini aktardı.

Rıdvan Yeşilırmak
 

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