İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali İbrahim Akın, 'Akrabalar arası ziyaretler vaka sayısının da artmasında etkili'

Vali İbrahim Akın, 'Akrabalar arası ziyaretler vaka sayısının da artmasında etkili'
Vali İbrahim Akın, 'Akrabalar arası ziyaretler vaka sayısının da artmasında etkili'

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yapılan korona virüs denetimlerinde vaka sayılarında ki artışlarda akrabalar arasında yapılan ziyaretlerinde etkili olduğunu söyledi.

Vali Akın, Kırşehir'de, yoğun olan caddeleri ve işletmelerde tedbirlere uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlere katıldı. Korona virüsle mücadele konusuna toplumda bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Vali İbrahim Akın, “Korona virüs mücadelesi vermekteyiz. Bu yönde önemli kararlar aldık ve uygulamaya koyduk" dedi.

Akrabalar arasında yapılan ev ziyaretlerinin de vaka sayısının artmasında önemli bir etken olduğunu ifade eden Vali Akın, “Bu süreçte ziyaretlerimizi mümkün olduğunca azaltalım, görüşmelerimizi telefondan yapalım. Ayrıca, yüz yüze eğitime geçilen bu dönemde çocuklarımızın çıkış saatlerinde velilerimizin okul önlerinde yoğunlaştığına şahit oluyoruz. Çocuklarımızı beklerken maske ve mesafe kurallarını ihmal etmeyelim"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.