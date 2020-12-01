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Vali Köşger korona virüsü yendi

Vali Köşger korona virüsü yendi
Vali Köşger korona virüsü yendi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, korona virüs tedavisinin sonlandığını Twitter hesabından duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e, 20 Kasım tarihinde korona virüs tanısı konuldu. Vali Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “20 Kasım 2020 tarihinde yaptırdığım testin pozitif çıkmasıyla başlayan tedavi süreci dualarınızla bugün şifayla sonlanmıştır Allah'a şükür. Bu sürede telefonla arayan veya çeşitli yollarla mesaj ve şifa dileklerini yollayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürün büyüğü kendi canlarını hiçe sayarak hastalarına hizmet eden hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına tabii ki. Lütfen öncelikle kendi sağlığımız için zaruret olmadan evden çıkmayalım, çıkmak zorundaysak maske-mesafe-temizlik kuralına riayet edelim. Herkese sağlık dilerim” dedi.

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