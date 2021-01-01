Vali Sezer'den koronavirüs açıklaması: Alınan tedbirlerle vakalar düşüyor

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile birlikte yeni yıla görevleri başında girecek olan 112 Acil Çağrı Merkezi, hastane, itfaiye ve polis kontrol noktalarındaki kamu görevlilerini ziyaret etti. Personellerle sohbet eden Vali ve Başkan, görevlilere fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ederek yeni yıllarını kutladı.

“Vakalar düşüyor”

Son dönemde alınan tedbirlerle birlikte Covid-19 vaka sayısında ciddi manada düşüş yaşandığını ifade eden Vali Yunus Sezer, “Yılbaşını da bu manada bir fırsata çevirip evlerimizde bu dönemi geçirip daha da Covid vakalarının düşmesini sağlayabiliriz. Şunda 750 personelimiz sahada. Hem sokağa çıkma yasağı dolayısıyla alınan tedbirleri hem de Covid tedbirleri noktasında denetimlere devam ediyorlar. Bütün kamu kurumlarımız yoğun bir şekilde bu dönemde çalışma sergilediler. Kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. 2021 yılında daha güzel bir yıl olarak geçiririz” dedi.

“İnşallah kötü olumsuzluklar geçmiş yılda kalır”

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da, “2020 yılı her anlamda oldukça zordu. Başta salgın sebebiyle oldukça zorluk yaşadık. İnşallah bu kötü olumsuzlukların hepsi geçmiş yılda kalır. 2021 yılı bizim için ümit, bolluk, bereket ve sağlıkla geçireceğimiz yıl olur. Bende özellikle bu zor süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza bütün kamu personellerine, itfaiyemize, zabıtamıza, belediye çalışanlarına herkese bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Hasan Ay