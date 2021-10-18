Vali Sonel: “Pandemide toplumda gevşeme olduğunu gözlemliyoruz”

Ordu Valiliği'nde, her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının başlangıcında İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı.

Dr. Fatih Aydın sunumunda haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu'nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulunarak, alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“Ordu'da 1 milyon 256 bin aşı yapıldı”

Ordu'da şimdiye kadar 1 milyon 216 bin 495 doz aşı yapıldığını ifade eden Dr. Fatih Aydın, “İlimizde bugüne kadar 552 bin 332 birinci doz, 516 bin 186 ikinci doz, 147 bin 977 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 216 bin 495 doz aşı yapıldı. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzerinde yüzde 77,14'lük oranla Türkiye genelinde üçüncü durumdayız” dedi.

“Amacımız, toplumda aşı yaptırmayan kimsenin kalmamasıdır”

Son bir haftadaki aktif vaka sayılarında iniş çıkışlı bir grafik yaşandığına vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu da aşılama konusunda herkese ulaşmak istekilerini belirterek, “Bizim hedefimiz, toplumda aşılarını yaptırmayan kimsenin kalmamasıdır. Hiç aşı yaptırmayan, tek doz aşı yaptıran veya aşılanma süreçlerini tamamlayan kişiler, bizin için dezavantajlı grupları oluşturmaktadır. Bu kişiler risk altındadır. Bunlara ulaşıp, aşı yaptırmaları konusunda kendilerine hatırlatma yapacağız. Bu arada gençlerimize de ulaşmak ve onlarında aşı olmalarını sağlayarak, Covid illetinden korumak istiyoruz” dedi.

“Pandemide toplumda gevşeme olduğunu gözlemliyoruz"

Ordu'nun aşı çalışmalarında iyi bir noktaya geldiğini, ancak aktif vaka sayılarında bir yükselişin olduğuna dikkat çeken Vali Tuncay Sonel ise, salgın ile mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Korona virüs ile mücadeledeki en büyük düşmanın rehavet olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, “Kovid-19 salgını ile mücadelemizdeki en büyük düşman, rehavettir.

Salgın sona ermiş değil. Çeşitli mutasyonlara uğrayarak devam ediyor. Bizler de gündelik yaşantımızda bilim insanlarımızın belirlemiş olduğu tedbirlere harfiyen uymalıyız. Pandemi sona ermiş gibi hareket etmemeliyiz. Tedbiri elden bırakmamalıyız.

Devletimiz, tüm tedbirleri alıyor, tüm imkanları seferber ediyor. Bize de sadece kurallara uymak düşüyor. Bu konuda vatandaşlarımızı daha hassas ve dikkatli olmaya davet ediyoruz. Özellikle aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızın aşılarını mutlaka yaptırmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalarını istiyoruz. Bu konuda toplumda bir gevşeme ve rahat hareket etme tarzının olduğunu gözlemliyoruz. Önümüzdeki günlerden itibaren tüm kaymakamlarımızla, emniyet, jandarma, sağlık birimlerimizle birlikte sahada olacağız. Kontrol ve denetimlerimizi yapıp, kurallara uymayanlara uyarılarda bulunacağız” diye konuştu.

Selim Kuşcu