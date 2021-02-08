Vali Sonel yine gönüllere dokundu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 2021 Afet Yılı etkinlikleri kapsamında Ceren Özdemir Meydanı'nda kurulan AFAD eğitim standını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Sonel, ardından ise vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirler konusunda uyarılarda bulundu, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Yine gönüllere dokundu

Geçtiğimiz günlerde Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentteki 2 bin 112 yetim ve öksüze mektup yazarak ‘Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?' Sorusunu sormuş, gelen cevaplara göre de çocukların isteklerini yerine getirmişti. Vali Sonel bu kez programının arından, Ceren Özdemir Meydanı'nda bulunan bir simitçinin tezgahında bulunan tüm simitleri satın alarak, kendi elleriyle vatandaşlara dağıttı. Duruma şaşıran vatandaşlar, Vali Sonel'e teşekkür etti. Ardından Süleyman Felek Caddesi'nde esnaf ziyaretlerine devam ederek, vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sonel, seyyar olarak kavrulmuş fındık satan bir vatandaşın da tüm fındıklarının parasını ödeyerek, vatandaşlara dağıtmasını istedi, sonrasında ise cadde gezisini sürdürdü.

Satıcı, ödemesi yapılan fındıkları vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.

Selim Kuşcu

