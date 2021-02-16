Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da yüz yüze eğitim için tatil kararı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü başlanması planlanan yüz yüz eğitime çarşamba gününe kadar ara verilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün yazılı olarak yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime Perşembe gününe kadar ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya o açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; bugün ilimizde hava durumunun; “Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yerel olarak kuvvetli (5-20 cm) kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. 17 Şubat Çarşamba günü ilimizde hava durumunun; “Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa yakasında öğle, Anadolu yakasında akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi, Anadolu yakasında yerel olmak üzere öğle saatlerine kadar kuvvetli olması' beklenmektedir” ifadelerine yer verdi.

"18 Şubat Perşembe gününe kadar ara verilmiştir"

Yerlikaya'nın açıklamasının devamında ise “Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 18 Şubat Perşembe gününe kadar ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz” denildi.