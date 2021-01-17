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Vali Yerlikaya: '(Ekipler) Kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında'

Vali Yerlikaya: '(Ekipler) Kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında'
Vali Yerlikaya: '(Ekipler) Kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğu belirterek "Ekipler kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında" dedi.

Vali Yerlikaya: '(Ekipler) Kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında' - Tıkla İzle

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla kar yağışına karşı hazır olunduğunu duyurdu. Vali Yerlikaya, gün içerisinde kar yağışının etkili olduğu anlardan bir görüntüyle yaptığı paylaşımında, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüz 4 bin 79 kilometre yol ağında; 322 bıçaklı kamyon, 75 yükleyici, 47 greyder, 6 kurtarıcı, 2 rotatif 60 bin ton tuz ve tuz eriyiği ile kar ve buzlanmaya karşı bölge genelinde 24 saat görev başında. Bölge Müdürümüz, 'Yeter ki #kar yağsın, biz hazırız' diyor” ifadelerini kullandı.

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