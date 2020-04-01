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Vali Yerlikaya: 'Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için Evinde Kal İstanbul'

Vali Yerlikaya: 'Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için Evinde Kal İstanbul'
Vali Yerlikaya: 'Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için Evinde Kal İstanbul'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı verileri kullanarak, Twitter’dan İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni tip korona virüs (Kovid-19) vaka sayısını ve ölüm sayısın illere göre açıklamasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan verileri paylaşarak İstanbullulara uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “#Kovid19 sebebiyle İstanbul'da toplam 8 bin 852 vaka tespit edildi ve 117 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Ölenlere Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Tedbirli olmak zorundayız, virüsü yenebilmek için #EvindeKalİstanbul #HayatEveSığar” dedi.

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