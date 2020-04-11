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Vali Yerlikaya vatandaşlara uyarılarda bulunarak görev alacak personel sayısını açıkladı

Vali Yerlikaya vatandaşlara uyarılarda bulunarak görev alacak personel sayısını açıkladı
Vali Yerlikaya vatandaşlara uyarılarda bulunarak görev alacak personel sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da 45 bin polis ve bekçi olmak üzere 5 bin 474 jandarma personelinin görev başında olduğunu belirterek vatandaşları sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda uyardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sokağa çıkma yasağında görev alacak polis, jandarma ve bekçilerin sayısını açıklayarak, vatandaşları yasağa uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bu gece 00.00 itibariyle İstanbul'da 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 jandarma sokakta 24 saat görev başında. Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır.”
 

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