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Vali Yerlikaya'dan 'Düğün ve nikah' uyarısı

Vali Yerlikaya'dan 'Düğün ve nikah' uyarısı
Vali Yerlikaya'dan 'Düğün ve nikah' uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya düğün, nikah, sünnet gibi merasimlerle ilgili aldığı tedbirlerin bugün itibari ile yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, uyarılarda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gibi merasimlerle ilgili İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı tedbirlerin bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini vurguladı. Twitter'dan mesaj paylaşan Vali Yerlikaya "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı" ifadelerini kullandı.

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